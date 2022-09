Arrivées de Formose Mendy, Nicholas Jackson, Moussa Niakhat? et Ismail Jakobs : Une cure de jouvence dans la tanière

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a publié ce vendredi une liste de 29 joueurs devant prendre part aux rencontres amicales des 24 et 27 septembre prochain contre respectivement la Bolivie et l'Iran. Et dans cette liste, El Tactico a fait la part belle aux jeunes joueurs qui arrivent en force.





En effet, Noah Fadiga (22 ans), Formose Mendy (21 ans), Ismail Jakobs (23 ans) et Nicholas Jackson (21 ans) vont apporter une cure de jouvence à une tanière dont les cadres (Cheikhou Kouyaté 33 ans), Kalidou Koulibaly 31 ans, Saliou Ciss 33 ans, Youssouf Sabaly 30 ans , Gana Guèye 33 ans) commencent à prendre l'âge. Toutefois, si une compétition comme la Coupe du monde exige beaucoup d'expérience, le sélectionneur national cherche certainement à anticiper sur l'après-mondial. Donc, on peut dire que l'arrivée de ces jeunes joueurs est une bonne chose, au vu de leurs profils.





Puissant défenseur central, Formose Mendy (1m 91, 78 kg) est un joueur plein de qualités. En effet, l'ancien pensionnaire de l'équipe nationale U 20 est capable d'évoluer sur les côtés ou dans l'axe central. Auteur d'un bon début de saison avec Amiens (7 matchs, 1 but), le natif de Guédiawaye est un jeune défenseur qui peut apporter sa jeunesse et sa polyvalence à la tanière. Fils de l'ancien capitaine de l'équipe nationale, Khalilou Fadiga, Noah Fadiga est un jeune latéral droit de 22 ans. Natif de Bruges, il évolue cette saison au Stade Brestois. Latéral droit offensif, il peut profiter des absences de Youssouf Sabaly et Bouna Sarr pour faire son trou.





Autre jeune joueur qui arrive dans la tanière : Moussa Niakhaté. Il faut dire que l’arrivée du défenseur de Nottingham Forest n'est point une surprise. En effet, l'ex capitaine de Mayence (Bundesliga), né en France, avait posé un acte fort en repoussant l’appel de l'équipe de France pour attendre celui du Sénégal. C'est donc logiquement que Aliou Cissé a fait appel à ce jeune (26 ans) solide défenseur central qui a prouvé ses qualités dans le rugueux championnat allemand avant d'atterrir, cette année, dans la très relevée Premier League anglaise. Du haut de son 1, m 90, Moussa Niakhat? est incontestablement un apport important en équipe nationale. Ce n'est seulement en défense que le coach national a apporté du sang neuf.





En attaque aussi, on note l'arrivée du jeune Nicholas Jackson (21 ans). Puissant avant-centre (1, 86 m) capable aussi d’évoluer comme ailier, l’ex-joueur du Casa Sports de Ziguinchor est plein d’avenir et il est en train de faire de bonnes choses du côté de Villeréal (5 matchs 1 but El Liga). Après avoir évolué dans les petites catégories allemandes, Ismail Jakobs (23 ans) débarque dans la tanière pour apporter sa technique de gaucher. Natif de la ville de Cologne, il a été champion d'Europe espoir avec l'Allemagne. Il est, lui aussi, un joueur polyvalent, capable de jouer comme excentré gauche ou latéral gauche. Partenaire de Krépin Diatta à l’As Monaco, Jakobs peut constituer une alternative à l'absence de Saliou Ciss.