Arsenal remporte le Community Shield contre Liverpool

Cet après-midi à Wembley, Arsenal, vainqueur de la FA Cup, a pris le meilleur face aux champions d’Angleterre en titre, Liverpool (1-1, 5 tab à 4) et gagne ainsi le Community Shield, le premier trophée de la saison.







Les Gunners ont bien lancé les débats grâce à celui qui marque presque tous les buts d’Arsenal en ce moment : Aubameyang. Le Gabonais, bien servi par Saka,enroule une jolie frappe hors-de-portée d’Alisson (12e).





Liverpool n’a pas l’air vraiment prêt et souffre des absences d’Henderson et Alexander-Arnold durant ce premier acte.





Finalement, après une meilleure seconde période, les Reds ont égalisé au terme d’une action confuse initiée par Firmino et Salah puis bien terminée par Minamino (73e).





La fin du match est sifflée sur ce score de 1-1 et on passe directement à la séance de tirs au but.





Un seul joueur manque sa tentative. Le malheureux Brewster envoie son tir sur la transversale et c’est Aubameyang, en tant que cinquième tireur qui offre le Community Shield à Arsenal.