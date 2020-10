Arsenal vire sa mascotte, Mesut Özil fait un geste (pré)historique

Même s’il n’est plus vraiment un grand joueur de football, Mesut Özil reste quand même un homme au grand coeur du côté d’Arsenal.



Depuis quelques mois, Mesut Özil vit une véritable calvaire sur les terrains. Inutilisé chez les Gunners depuis le début de l’année 2020, l’international allemand va toutefois aller jusqu’au bout de son énorme contrat à Arsenal. En fin de saison, le joueur de 31 ans sera probablement libre. Mais en attendant, et même s’il est actuellement une plaie économique pour le club londonien, l’ancien milieu du Real Madrid vient d’accomplir un joli geste avec l’ancienne mascotte de son club. Alors qu’ils négociaient de gros transferts lors du mercato, et notamment l’arrivée de Thomas Partey pour 50 ME, les dirigeants d’Arsenal ont annoncé le licenciement de Jerry Quy. Alias « Gunnersaurus », le célèbre personnage a donc dû laisser son costume de dinosaure vert après 27 années de bons et loyaux services, tout cela parce qu’Arsenal devait réduire son nombre d’employés pour recruter de nouveaux joueurs.

Mesut Özil va payer le salaire de Gunnersaurus

Une nouvelle qui a fendu le coeur de nombreux supporters londoniens. Et c’est donc pour cette raison que Mesut Özil a décidé d’agir. « J’étais tellement triste que Jerry Quy alias notre célèbre et fidèle mascotte Gunnersaurus, partie intégrante de notre club, ait été licenciée après 27 ans de travail. Je propose de rembourser Arsenal de la totalité du salaire de notre grand gars en vert tant que je serai un joueur d’Arsenal afin qu’il continue ce boulot qu’il aime plus que tout », a lancé l’Allemand sur Twitter. Avec cette belle action, Özil valide son statut de grand homme, lui qui a souvent aidé des enfants ou des personnes dans le besoin en participant à des aides financières, comme avec Ouïghours.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z