AS MONACO : BEN YEDDER CONDAMNÉ À SIX MOIS DE PRISON !

Wissam Ben Yedder, l'attaquant français de l'AS Monaco, a été condamné à six mois de prison en Espagne pour fraude fiscale.







Une nouvelle que personne n'avait vu venir ! Aujourd'hui, la Cour d'appel de Séville a condamné Wissam Ben Yedder, l'international français de l'AS Monaco, à six mois et un jour de prison ainsi qu'une amende de 133 800 euros. La raison ? Une fraude fiscale comme le révèle le journal AS, qui s'est produit lors de son passage du côté du FC Séville.









Ben Yedder ne dormira pas en prison





Pour autant, la sanction prévoit "la suspension de la peine d'emprisonnement pour une période de deux ans, à condition que le prévenu ne récidive pas pendant la période de suspension", comme c'est souvent le cas en Espagne. La procédure avait débuté il y a quatre ans et vient donc de se conclure. Il est reproché à l'attaquant passé par Séville de ne pas avoir présenté sa déclaration de revenus (salaire, droits à l'image, patrimoine immobilier) dans le temps escompté alors qu'il "connaissait son obligation de déclarer tous ses revenus, de quelque nature qu'ils soient". Le tribunal a tranché, Ben Yedder a falsifié volontairement ses déclarations en omettant la présence d'intérêts perçus comme revenus sur trois comptes.