AS Monaco : Fin de saison pour Jakobs

Touché au genou lors de la rencontre contre Rennes comptant pour la 28e journée de la Ligue 1 (1-0) Ismail Jakobs, tout comme son coéquipier Aleksandr Golovin ne rejouera peut-être plus cette saison, a indiqué l'entraîneur monégasque Adi Hütter ce vendredi en conférence de presse.















"Pour les deux, on est très triste de leur blessure. Ils étaient en super forme, on parle de joueurs clés. Mais il y a de bons joueurs qui peuvent les remplacer. Leur saison est-elle terminée ? Probablement oui, mais on ne sait pas exactement. Peut-être que l'un des deux peut être là pour un match... Mais probablement pas".