AS Monaco : le Lion qui a déçu l’ancien président Vasilyev est...

Vadim Vasilyev dirige une agence de conseils et de management sportif dénommé VV (les initiales de ses prénom et nom) Consulting. Mais avant, il a présidé l’AS Monaco de 2013 à 2019.



Parmi les footballeurs qu’il a vu défiler sur le Rocher, il y a quatre Sénégalais : Abdou Diallo, Nampalys Mendy, Keïta Baldé et le gardien Seydou Sy.



Dans une interview accordée à L’Observateur, Vadim Vasilyev se souvient du talent de ces Lions, même s’ils n’ont pas briller en Principauté.



Keïta Baldé aura été son plus grand crève-cœur : «C’est une déception quelque part parce qu’on avait beaucoup misé sur (lui). Il n’a pu y arriver. Il a des qualités incroyables, mais il faut bien comprendre comment le joueur fonctionne, sa mentalité et tout. Il est capable de faire de bonnes choses, mais il faut avoir une approche spéciale avec lui.»



Abdou Diallo : «Je l’ai amené à l’AS Monaco. Il était chez nous puis il est parti en prêt en Belgique à Zulte Waregem. Après j’ai fait son transfert en Allemagne. C’est un garçon travailleur, sérieux, exemplaire dans son comportement.»



Nampalys Mendy : «Je le connaissais un peu. Quand je suis arrivé en janvier 2013, il était libre. C’est un très bon joueur, mais à ce moment-là, il avait fait le choix d’aller à Nice. J’ai essayé de rattraper le coup, mais un peu tardivement, car les accords étaient déjà faits. Mais c’est un sacré joueur qui a fait une belle carrière.»



Enfin, le gardien Seydou Sy : il n’a pas su s’imposer à Monaco, malgré ses qualités intrinsèques. Vadim Vasilyev lui trouve des circonstances atténuantes : «Le gardien de but est le poste le plus difficile dans le foot. De tous les postes, ‘est le seul où il faut être un peu chanceux. Parce que la rotation n’existe pas. Si un jour, tu as l’opportunité, tu fais un, deux ou trois matchs, mais il se pourrait que tu ne sois pas prêt à 100% à ce moment-là. Après, personne ne saura quand la prochaine opportunité se présentera.»