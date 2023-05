As Pikine : Landing Badji s'engage avec Aris Limassol(D1 Chypre)

L'As Pikine va disputer le reste de la saison sans son gardien de but international U 20, Landing Badji.





En effet, le jeune gardien champion d'Afrique des moins des 20 ans a signé un contrat de trois avec le club chypriote d'Aris Limassol(D1).