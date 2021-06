AS Roma : José Mourinho justifie son choix d’une drôle de manière

Licencié en avril par Tottenham, José Mourinho a rapidement retrouvé du travail. Il prend la suite de Paulo Fonseca à la tête de l’AS Roma. Le Spécial One est de retour en Italie.







Quelques mois après son licenciement de Tottenham, José Mourinho retrouve un banc, celui de l’As Roma, en Italie. L’entraineur portugais explique son choix dans les colonnes de GQ : « Ils m’ont contacté le jour même où j’ai été viré par Tottenham. La Roma me voulait beaucoup, ça a été instantané ou presque. Le matin, Tottenham m’a renvoyé et l’après-midi, la Roma m’a appelé. Ils m’ont voulu, ils m’ont fait ressentir à nouveau la passion du football qui existe en Italie et que je connais, surtout à Rome où ils n’ont pas gagné de trophée depuis 20 ans. Les Friedkin, les nouveaux propriétaires, avec une approche professionnelle et humble, m’ont transmis leur enthousiasme pour ce challenge. Ils ont été vraiment objectifs, honnêtes et sincères avec moi, ils m’ont fait ressentir la passion pour ce travail. Ils m’ont impressionné par la façon dont ils m’ont abordé. »