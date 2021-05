AS Rome : Mourinho veut garder Dzeko et veut un joueur de Liverpool !

José Mourinho compte sur Edin Dzeko la saison prochaine et aimerait renforcer son milieu de terrain avec un joueur d'expérience. Il pourrait se tourner vers Liverpool à cet effet.







Cela fait près de deux semaines que l'AS Rome a officialisé l'arrivée de José Mourinho pour la saison prochaine et le Special One prépare déjà son effectif. Annoncé comme partant pendant de longs mois, Edin Dzeko est dans les papiers du Portugais et devrait rester à la Louve. Habitué à de meilleures statistiques, le bosniaque de 35 ans a quand même marqué 13 buts en 38 matchs cette saison avec la Roma.











Mourinho aimerait ensuite recruter le milieu de terrain de Liverpool, Georginio Wijnaldum. L'international néerlandais de 30 ans est régulièrement cité au FC Barcelone mais le départ désormais prévu de Ronald Koeman pourrait empêcher le Batave de rejoindre la Catalogne.





Wijnaldum est convoité par l'AS Rome





Il n'est pas à court de propositions car, en plus de la Roma, le PSG, Chelsea et l'Inter Milan n'ont pas dit leur dernier mot sur Wijnaldum. Même si José Mourinho veut bâtir une équipe de haut niveau dans la capitale italienne et qu'il subsiste toujours des joueurs de grande qualité au sein de l'effectif, reste que l'AS Rome devrait finir septième de Serie A. L'absence de Coupe d'Europe pourrait donc être un frein à un transfert de Georginio Wijnaldum vers les Giallorossi !