[Yoonu Qatar] Asc Lébougui : Ces supporters qui veulent doper le douzième gaindé

Asc Lebougui,supporter des gaindés au Qatar

Le quartier de ‘Dangou’ Nord sis à Rufisque vibre déjà aux rythmes de la coupe du monde à quelques jours du plus grand rendez-vous du ballon rond. Les drapeaux sont bien mis en évidence en ce 1er novembre et les animations font échos. Les tam-tams et les ‘assikos’ résonnent à des kilomètres à la ronde. Les préparatifs vont bon train et les supporters sont déjà prêts pour donner plus de force à nos lions. En effet, ASC Lebou gui fait partie des supporters choisis par l’Etat pour aller soutenir l’équipe nationale au Qatar.

« C’est une fierté pour nous tous suite à cette décision du Chef de l’Etat de prendre 30 personnes qui vont supporter les lions. C’est un grand honneur », s’est réjoui Mame Niang Cissé. Le secrétaire général de l’ASC affirme que ce choix porté sur ‘Lebou gui’ était une demande sociale. Ils comptent donc mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes d’où la nécessité d’anticiper. Depuis l’annonce, les supporters ont entamé des séances de répétition. « Nous avons prévu plusieurs activités visant à honorer ce choix porté sur nous», a fait savoir le SG. Ce dernier affirme qu’en termes de supporters, ‘Lebou gui’ n’a plus rien à prouver sur le plan national. «C’est donc à nous de confirmer sur le plan international », soutient-il.

Le choix des trente personnes n’a pas suscité de problème selon Mame Niang Cissé. Tout a été fait en fonction du cahier de charges du ministre et des disponibilités de chacun. Ils ont opté pour des percussionnistes, des chanteurs, des danseurs, une personne morale. «Nous allons tâcher d’être à la hauteur et tout faire pour représenter dignement l’ASC pour les autres supporters à venir», déclare-t-il fièrement.

«C’est une fierté pour nous en tant qu’habitante de ce quartier depuis l’annonce de la nouvelle», a fait savoir Khady Kébé, coiffeuse. Assise à l’intérieur de son salon de coiffure, à quelques pas des répétitions de l’ASC, elle ne peut s’empêcher de suivre le spectacle. La coiffeuse estime que cette décision de l’Etat n’a rien de surprenant. «Ils ont mérité tous ces honneurs», soutient-elle non sans rappeler que cela est le résultat de l’union des supporters et le cœur qu’ils mettent dans les activités de l’ASC.

Un ASC sous le signe de l’ambiance et l’innovation

«Nous avons apporté notre touche à savoir des chants et danses créées de toute pièce par les supporters pour plus d’innovation dans les navétanes et ainsi améliorer notre image », a fait savoir Oumar Faye. «Je peux dire que l’image que l’on renvoie, notre culture et les innovations y sont pour beaucoup», affirme le chargé de communication de l’As. Il ajoute que c’est très gratifiant d’être la première ASC qui va participer à ce rendez-vous sportif.

L’équipe a prévu énormément de choses en termes d’ambiance et de nouveautés. « Il y a d’autres activités qui vont suivre dans les jours à venir dans le cadre des préparatifs», informe Oumar Faye. Cet évènement est donc selon ses explications une façon pour l’ASC de montrer qu’ils sont déjà prêts pour le Qatar et ont déjà choisi leur cri de guerre.

Lion rouge, cri de guerre de l’ASC