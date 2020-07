ASSE – PSG : Thiago Silva se méfie des Verts et annonce son départ !

Opposé à l’ASSE en finale de Coupe de France, Thiago Silva, capitaine PSG, a appelé ses partenaires à la vigilance. Il ne prend pas à la légère les Verts.







Vendredi soir, face à l’ASSE, Thiago Silva jouera un de ses derniers matchs sous la tunique du PSG. Arrivé en 2012 du Milan AC, le capitaine des Rouge et Bleu prépare sa sortie. En fin de contrat le 30 juin dernier, « O’Monstro » a accepté de prolonger jusqu’au terme de la saison, retardée en raison du Covid-19. Son baroud d’honneur débutera au Stade de France, face aux Verts, en finale de la coupe de France.





Pour ce premier match à enjeu après la pause forcée, Thiago Silva a mis en garde ses partenaires sur le site officiel du PSG. L’Auriverde tient en haute estime l’ASSE. « La gagner, c’est magnifique ! Mais avant cela, on a un match à disputer. Nous allons tout faire pour la ramener chez nous. C’est bien d’affronter cette équipe. Elle a beaucoup de qualités. »







Silva, « les gens pensent qu’il est facile de gagner pour le PSG »





Malgré tout, la bande à Neymar et Mbappé sera clairement favorite. Mais, pour autant, Thiago Silva sent que le match sera compliqué à gérer. « Parfois, les gens pensent qu’il est facile de gagner pour le Paris Saint-Germain, parce qu’on a beaucoup de qualités. Mais dans le football, si tu ne travailles pas dur, cela peut être compliqué. Il faut donc bien se préparer mentalement et arriver à un bon niveau. Il faudra montrer toute notre motivation, un bon état d’esprit, et être confiants. Je suis sûr que l’on montrera cela sur le terrain. » Les Verts sont prévenus, les hommes de Thomas Tuchel ne feront pas de cadeaux.









Après la finale de CDF, Thiago Silva et ses équipiers défieront l’OL, en finale de la coupe de la Ligue, dans l’optique de remplir l’armoire à trophées. Après, ils pourront se concentrer sur leur objectif final : remporter la Ligue des Champions. En quart de finale de la C1, les pensionnaires du Parc des Princes croiseront la route de l’Atalanta Bergame. Après, ils pourront continuer à rêver plus grand. Un final que l’intéressé espère d’ailleurs grandiose, lui qui a confirmé son départ en conférence de presse il y a quelques minutes : « Je ne voulais pas partir, mais la décision est prise, je vais la respecter jusqu’à la fin (…) Il y a toujours eu beaucoup de respect de la part des supporters. Je veux terminer mon beau parcours ici avec le sourire ».