Assemblée générale du Stade de Mbour : Moussa Mbaye plébiscité

Le Stade de Mbour, le club fanion de la capitale de la Petite Côte va tenir son assemblée générale le 12 septembre prochain. Une assemblée au cours de laquelle sera désigné le nouveau président du club pour remplacer Abdoulaye Gueye qui assure l’intérim depuis la démission de Saliou Samb, le jeudi 19 décembre 2019.





Mais déjà, dans la capitale de la Petite Côte, un nom sort déjà du lot pour prendre les destinées de l’équipe fanion. Il s’agit de Moussa Mbaye, un inspecteur du Trésor et actuel directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural. Aussi bien du côté des supporters que des observateurs avertis du Landerneau sportif mbourois, l’homme fait l’unanimité.





Et son dernier geste consistant à doter le club d’un nouveau bus dernière génération ( voir photos) pour pallier la panne du bus offert par Auchan va, assurément, renforcer son aura auprès des populations mbouroises. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, renseigne Alassane Yoro Ndiaye, le président du club des supporters, il a promis de prendre en charge les réparations et la réhabilitation du premier bus du stade de Mbour avec le CCBM, en plus de présenter un projet novateur pour le club.





Nous y reviendrons plus largement !