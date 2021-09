Aston Martin garde Sebastian Vettel et Lance Stroll en 2022

En 2022, Aston Martin alignera le même duo de pilotes que cette saison : Sebastian Vettel et Lance Stroll.



Tous les deux titulaires d'un contrat pluriannuel avec Aston Martin, Sebastian Vettel et Lance Stroll ont été logiquement confirmés par l'écurie appartenant au père du pilote canadien, Lawrence Stroll. Ce dernier se réjouit d'ailleurs d'avoir choisi cette option pour 2022, qui marquera l'arrivée d'une nouvelle réglementation : « On a fait de gros progrès ces derniers mois et Lance et Sebastian ont réalisé d'excellentes performances. En 2022, nous continuerons avec ce mélange de jeunesse et d'expérience. ».



Le quadruple champion du monde, que la rumeur annonçait partant à cause de ses résultats assez peu probants cette saison (12e du championnat avec 35 points), sera donc toujours dans sa monoplace verte l'année prochaine. « J'ai hâte de découvrir la nouvelle génération de F1, a commenté l'Allemand. Elle semble très différente avec de nouvelles régulations techniques et des voitures qui peuvent se suivre de plus près qu'actuellement. Plus de courses excitantes seront bénéfiques pour les pilotes. »



Aston Martin occupe actuellement une décevante septième place au Championnat, avec 59 points, assez loin d'AlphaTauri (84 pts).