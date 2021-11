Astou Ndour sur son choix de jouer pour l’Espagne : «La fédération sénégalaise n’était pas intéressée…»

Invitée de l’émission ‘’Yaw’’ sur Cnm Tv, Astou Ndour s’est confiée à Pape Sidy Fall, pendant 35 minutes. Elle est revenue sur le feuilleton le plus marquant de sa carrière : le choix de sa nationalité sportive.





La basketteuse assure avoir fait des appels du pied à l’instance chargée de cette discipline au Sénégal, en vain : «Au Sénégal, on ne croyait pas en moi. Quand mon entourage est allé voir les responsables de la Fédération sénégalaise de basket-ball pour leur parler de moi, ils n’étaient pas intéressés.»





Alors que la fédération sénégalaise ne comptait pas sur elle, celle de son pays d’accueil, l’Espagne, a su saisir l’opportunité. «Je suis arrivée en Espagne en 2009 et ce n’est qu’en 2011 qu’ils (les Espagnols) m’ont demandé si je voulais jouer pour eux, alors qu’ils devaient participer à une Coupe du monde. Je leur ai dit je veux bien, mais mes parents sont au Sénégal, il faut aller là-bas leur parler. Et ils l’ont fait. D’habitude, ils ne le font pas ; c’était la première fois. Ils se sont déplacés jusqu’au Sénégal pour parler avec mes parents», explique la joueuse.





Toutefois, l’Espagnole avoue ressentir des pincements au cœur, quand elle voit évoluer l’équipe nationale du Sénégal : «Ça me fait mal, ça me touche, car je sais que si j’étais là, avec le peu d’expérience que j’ai, je pouvais leur apporter quelque chose.»





Âgée de 27 ans, Astou Ndour a un palmarès bien garni. Parmi les plus prestigieux, on peut citer la Wnba en 2021, remportée avec le Sky de Chicago et le Championnat d’Europe remporté avec l’Espagne en 2019 à Belgrade (Serbie). De quoi nourrir des regrets à l’équipe du Sénégal…