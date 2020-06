Astou Traoré : ‘’C’est à moi qu’il appartient de déclarer la fin de ma carrière internationale’’

La basketteuse Astou Traoré déclare dans un communiqué que c’est à elle-même d’annoncer la fin de sa carrière internationale, lorsqu’elle le voudra.







‘’J’ai appris à travers la presse (…) la nouvelle concernant ma retraite internationale. Je veux simplement préciser qu’il m’appartient, et à moi seule, de décider de cela au moment voulu’’, a écrit Traoré, championne d’Afrique en 2009 et 2015.





Dans un entretien avec Iradio (privée), le directeur technique national (DTN) du basketball, Moustapha Gaye, a déclaré que la basketteuse âgée de 39 ans a décidé d’arrêter sa carrière internationale.





‘’Je l’ai contactée, elle a préféré reculer. Pour le moment, elle n’est pas prête pour la sélection. Elle a décidé d’arrêter sa carrière internationale’’, a dit Gaye lorsque Iradio lui a demandé les raisons de l’absence d’Aastou Traoré de la liste de 19 joueuses sélectionnées pour le stage de préparation des éliminatoires de l’Afrobasket 2021.





‘’Astou Traoré mérite des remerciements pour l’ensemble de son œuvre dans le basketball’’, a ajouté le DTN, qui est en même temps sélectionneur de l’équipe nationale féminine.





Astou Traoré, réagissant à la déclaration de Moustapha Gaye, affirme qu’elle donnera ‘’les raisons’’ de sa retraite internationale, lorsqu’elle la prendra, ‘’aux Sénégalais et aux Sénégalaises qui [l]’ont toujours soutenue durant toute [s]a carrière’’.





‘’Pour le moment, mon souci principal est de rentrer au pays après quatre mois de confinement et de stress (…) J’en déciderai avec mon agent, ma famille et mes conseillers’’, a-t-elle écrit, concernant sa retraite internationale.





Elle fait part de son ‘’amour pour le maillot national et [s]a patrie’’ et dit souhaiter ‘’un bon camp à [s]es sœurs présélectionnées pour le stage du mois d’août, et une excellente réussite au coach Tapha pour sa nouvelle mission’’.