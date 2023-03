Athlétisme: Face au manque de moyens et d’infrastructures, la fédération change de fusil d’épaule

L’athlétisme sénégalais est en perte de vitesse depuis plusieurs années. Cette discipline qui a valu beaucoup de succès au pays est actuellement en décadence malgré le potentiel et le talent des pratiquants. La discipline peine à redorer son blason, malgré un plan stratégique mis en place par la nouvelle équipe fédérale dirigée de Sara Oualy, réélu président en 2021.





Confrontée à un manque de moyens financiers et infrastructurels, l’instance dirigeante de l’athlétisme a revu sa stratégie pour avoir des résultats satisfaisants et se préparer aux échéances futures. C’est ainsi que la Direction technique nationale a créé des compétitions inter-ligue en divisant le pays en quatre zones: La zone centre (Kaolack, Diourbel, Fatick et Kaffrine), la zone nord (Thiès, Saint-Louis, Matam, Louga et Dakar), la zone sud (Kolda, Ziguinchor et Sédhiou), et la zone sud-est (Tamba et Kédougou).



‘’Cette organisation nous permettra d’avoir des compétitions dans les quatorze régions, mais aussi de cibler des pistes homologuées, pour que les meilleurs des régions puissent faire les performances dans les zones. Ces performances vont être utilisées pour organiser les championnats nationaux à Dakar’’, explique Papa Serigne Diène, Directeur technique national, lors d’une conférence de presse, ce lundi.