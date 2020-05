Athlétisme: la Fédération française réclame le "soutien" des maires pour la réouverture des stades

Le président de la Fédération française d'athlétisme (FFA) André Giraud a réclamé le "soutien" des maires pour la "mise à disposition des installations sportives en plein air" afin de permettre la réouverture des clubs et la reprise de l'entraînement des athlètes dans le cadre du déconfinement, dans une lettre ouverte envoyée mardi à l'Association des maires de France (AMF).





"La Fédération française d'athlétisme sollicite le soutien solidaire des élus des collectivités locales et territoriales, notamment pour la mise à disposition des installations sportives en plein air. Leur mise à disposition sur des créneaux horaires exclusifs est une condition importante à l'organisation des pratiques et à la reprise de l'activité de nos clubs, associations sportives (Loi 1901)", a écrit M. Giraud dans le courrier adressé au président de l'AMF, François Baroin.





"Nos dirigeants, nos entraîneurs, nos officiels et tous nos athlètes sont impatients de reprendre leurs activités. Le sport, et particulièrement l'athlétisme sous toutes ses formes, deviennent fondamentaux durant la période que nous traversons, pour toutes les tranches d'âge, sur l'ensemble du territoire et sur tous les terrains naturels et aménagés. Nos 2500 clubs sont des lieux d'accueil et d'encadrement adaptés à la reprise de l'activité sportive qu'il est important de privilégier", a également noté le président de la FFA.





"Si on autorise la pratique de l'athlétisme mais que le maire d'une commune décide de garder son stade fermé, la reprise ne pourra pas se réaliser", a déclaré à l'AFP André Giraud.





La FFA a publié lundi les modalités de la reprise des entraînements dans les clubs pour les athlètes, qui reprennent en partie les recommandations de sa commission médicale et du ministère des Sports. Les séances en groupes seront limitées à 10 personnes, une zone de 4 m² devra être respectée entre chaque individu à l'arrêt ainsi qu'une distance de 10 m entre les coureurs. Pour les lanceurs ou les sauteurs, les engins devront être désinfectés après chaque changement d'utilisateur. L'accès aux vestiaires sera également interdit.





La commission médicale de la FFA avait pourtant émis "des réserves" par rapport à une potentielle reprise de l'entraînement en club après sept semaines de confinement en France en raison de la pandémie de coronavirus, estimant ses propres recommandations "complexes à organiser, voire dans certains clubs, impossibles à mettre en place".





En ce qui concerne les compétitions, le Directeur technique national Patrice Gergès, interrogé par l'AFP, a expliqué que leur reprise ne s'effectuerait pas en France avant le mois de septembre.