Athlétisme : Thompson-Herah sur sa lancée en 10 sec 65 à Zurich

Elaine Thompson-Herah victorieuse du 100 m des finales de la Ligue de diamant au "Weltklasse" à Zurich, le 9 septembre 2021 STEFAN WERMUTH AFP

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a de nouveau réussi un 100 m de premier plan lors des finales de la Ligue de diamant à Zurich jeudi avec une victoire en 10 sec 65 (+0,6 m/s de vent), 10e chrono de l'histoire.



En l'absence de sa rivale Shelly-Ann Fraser-Pryce, la double championne olympique en titre a de nouveau largement dominé ses adversaires et continué sa série de chronos dantesques sur la ligne droite après 10 sec 61 à Tokyo aux JO, 10 sec 54 à Eugene (2e performance de l'histoire) le 21 août et 10 sec 64 à Lausanne le 26 août.



Seul le record du monde de la sulfureuse américaine Florence Griffith-Joyner (10 sec 49 en 1988) lui résiste encore.



Chez les hommes, le vice-champion olympique américain Fred Kerley a assumé son statut en l'absence du champion italien Lamont Marcell Jacobs avec une victoire probante en 9 sec 87 (-0,4 m/s de vent).



Le Canadien André de Grasse est 2e en 9 sec 89, l'Américain Ronnie Baker 3e en 9 sec 91 et son compatriote Trayvon Bromell seulement 4e en 9 sec 96.