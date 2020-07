Atlético Madrid : Simeone défend la VAR et le Real Madrid





"Ce que je pense de la VAR ? La vidéo met tout en lumière. Avant de la mettre en place, nous n'avions pas réalisé tout ce qu'elle pouvait voir. Il y a des gens qui gèrent la VAR et ils peuvent se tromper. Mais je ne doute pas que la VAR soit équitable pour tout le monde. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé du Real Madrid. Il est clair que le Real a eu plus de penaltys parce qu'il attaque plus." Fair-play, Diego Simeone défend la VAR mais surtout son ennemi intime, le Real Madrid.

Le coach des Colchoneros, 3e de la Liga, a défendu le recours à l'arbitrage vidéo, alors que le Real Madrid est soupçonné d'être avantagé par le procédé depuis la reprise du championnat.