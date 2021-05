Atlético : Suarez charge la direction du Barça et remercie l’Atlético !

Botté en touche de manière surprenante l’été dernier, Luis Suarez n’a pas quitté la Catalogne en bon terme avec son ancienne direction. Après son sacre, le goleador uruguayen s’en est pris à son ancien club.







Luis Suarez était contraint quitter le Barça en fin de saison dernière. Un départ qu’il a eu du mal digéré tant il a été négligé par la direction barcelonaise. Aujourd’hui fraichement sacré champion d’Espagne, son choix de rejoindre l’Atlético s’est avéré être payant. À la fin de la rencontre face à Valladolid (1-2), l’Uruguayen est revenu sur cet épisode douloureux de sa carrière : « La situation était difficile, ils m’ont méprisé (le Barça) et l’Atlético m’a ouvert ses portes, a-t-il déclaré au micro de la Liga. Beaucoup de gens ont souffert avec moi. Ma femme, mes enfants, au jour le jour. Cela fait beaucoup d’années que je suis dans le football, et c’est l’année où ils ont le plus souffert. »









Luis Suarez a pu compter sur le soutien inépuisable de Simeone. Comme si les deux hommes étaient faits pour travailler ensemble. Auteur de 21 buts cette saison en Liga, Suarez a surtout été auteur d’un doublé ce soir, qui a permis de renverser l’adversaire du soir. Sans doute les deux buts les plus importants dans la quête du titre.









L’attaquant de l’Atlético est le joueur qui a rapporté le plus de points à son équipe cette saison : 21 points, comme son nombre de buts.