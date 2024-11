Attaque armée à Kédougou : un orpailleur abattu, de l’or, une somme d’argent et des objets de valeur emportés

Une attaque armée à Bantaco (Kédougou) a fait un mort. La victime est un orpailleur burkinabé domicilié à Tomborokoto. «Atteint à bout portant, la victime tombe et commence à se vider de son sang», rembobine L’Observateur, qui donne l’information.