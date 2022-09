Au nouveau ministre des Sports : La Fédération sénégalaise d’athlétisme liste ses attentes

Les attentes de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme

Après la nomination de Yankhoba Diattara à la tête du ministre des Sports, la Fédération sénégalaise d’athlétisme (Fsa) liste ses attentes.





Interrogé par iRadio, le président de la Fsa, Sara Waly, invite Yankhoba Diattara à se pencher rapidement sur cette discipline sportive qui a donné beaucoup de médailles au Sénégal.





Selon lui, les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026 doivent pousser le ministre des Sports à se tourner vers l’athlétisme pour de bons résultats.





«Ce qu’on attend du ministre, c’est d’essayer de prendre à bras le corps les problèmes de l’athlétisme pour pouvoir affronter les Joj dans de bonnes conditions de préparation. L’athlétisme est la première discipline olympique. Quand on parle de Jeux olympiques, nous, on pense à l’athlétisme. Donc, c’est une discipline qui doit être traitée avec une certaine particularité. Ce qu’on attend de lui surtout, c’est de doter l’athlétisme de plus de moyens pour qu’on puisse s’entrainer dans de bonnes conditions», dit-il.





Raison pour laquelle il réclame une piste d’athlétisme à Dakar. Car «on ne dispose que d’une seule piste praticable, très loin de Dakar, qui est à Diamniadio. Donc, les athlètes, les pratiquants feront face à des problèmes de transport pour se rendre à Diamniadio. Nous voulons une piste beaucoup plus proche de Dakar, une piste de proximité, pour permettre aux athlètes de s’entrainer dans de bonnes conditions».