Au terme d'un match fou, Liverpool vient à bout de Leeds

Le champion d'Angleterre 2020 est finalement venu à bout du promu de Championship grâce à un penalty de Salah à la 88e minute.











Un triplé de Mohamed Salah, dont deux buts sur penalty, ont permis au champion en titre, Liverpool, d'éviter une contre-performance gênante face au promu Leeds (4-3), qui a vendu chèrement sa peau, lors de la première journée de la Premier League. Jürgen Klopp avait martelé avant le match que son équipe ne voulait pas «défendre son titre, mais partir à la conquête du prochain». Il se sera rendu compte qu'il y a beaucoup de travail, même si le scénario - une victoire arrachée in extremis après avoir été bousculé - rappelle étrangement certains succès-clés de la saison passée.





L'arrivée de Marcelo Bielsa, entraîneur aussi énigmatique que charismatique, dans une division qui comptait déjà des pointures comme Klopp, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ou José Mourinho, avait mis en émoi tous les amateurs de tactique. Ce match ne va rien faire pour calmer leurs ardeurs. «El Loco» avait assuré avant le match que son équipe, champion ou pas en face, jouerait son jeu, et il a tenu parole, avec une première période complètement folle, bien aidée par les largesses défensives de part et d'autre.





Salah encore au rendez-vous





Habitués des départ laborieux et des fins de match de feu, Liverpool avait pourtant semblé cette fois très concentré dès la première minutes face à une équipe réputée pour mettre énormément d'intensité. Mohamed Salah, auteur d'un triplé, mais aussi Sadio Mané ont déjà montré une forme intéressante. L'Egyptien est un habitué des débuts de saison en fanfare : il a marqué lors des premières journées au cours des quatre dernières saisons, seul Teddy Sheringham, qui avait marqué lors des premières journées des quatre premières saisons de la Premier League, entre 1992/1993 et 1996/1997, en a fait autant.





Contre Leeds, il a inscrit un penalty en force pour une main de la recrue Robin Koch (1-0, 4e), il a envoyé un missile dans la lucarne gauche d'Ilan Meslier pour le 3-2 (33e) et n'a pas tremblé pour le coup de pied de réparation de la gagne à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Entre temps, Virgil van Dijk avait catapulté un corner de Andrew Robertson derrière la ligne d'une tête puissante au premier poteau (3-2, 20e). Mais défensivement, les Reds se sont montrés très friables face à des Peacocks qui semblent capables de jouer les yeux fermés tant ils maîtrisent les trajectoires de passes et leurs courses. Le premier but de Jack Harrison, bien lancé par Kalvin Phillps tout juste sélectionné en équipe d'Angleterre, qui s'est joué d'un Alexander Trent-Arnold à la peine ce samedi, en a été l'illustration (1-1, 12).





Une défaite mais de l'espoir pour Leeds





Le deuxième but concédé par Liverpool doit, lui, beaucoup à l'indolence de Virgil van Dijk qui a raté son contrôle sur une balle en cloche au profit de Patrick Bamford qui est allé tromper Alisson (2-2, 30). Quant au troisième but du promu, il symbolise tout son panache, puisque pas moins de cinq de ses joueurs se trouvaient dans la surface à la réception d'un centre finalement concrétisé par le Polonais Mateusz Klich d'un superbe enchaînement contrôle-frappe croisée (3-3, 66e). S'il s'agit de la première défaite de Leeds lors d'une première journée de Premier League (5 victoires et 7 nuls), c'est néanmoins un match porteur d'espoir. Pour Liverpool en revanche, c'est un véritable coup de semonce avant un déplacement à Stamford Bridge pour défier l'ambitieux Chelsea dimanche prochain.