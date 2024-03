Aubameyang non convoqué chez les Panthères du Gabon : Un de ses proches brise le silence

Pierre Emerick Aubameyang n’a pas encore disputé un seul match sous les ordres du nouveau sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma. Interrogé sur cette absence remarquée dans la tanière des Panthères, le coach a indiqué qu’il avait tenté en vain de joindre l’attaquant de l’Olympique de Marseille.



« J’ai appelé Pierre Emerick , je n’ai pas eu de retour. Je lui ai laissé un message ; aucun retour » a affirmé Thierry Mouyouma. Dans l’entourage de l’ex-Ballon d’or africain ont s'inscrit en faux contre les propos du sélectionneur.



« La réalité, c’est qu’ils ne se sont jamais parlé, que, depuis le début, le sélectionneur n’est jamais entré en contact avec lui » a réfuté un proche de la star gabonaise interrogé par le journal "La Provence". Il dénonce le « traitement indigne » réservé à l’attaquant marseillais par le nouveau coach et ne cache pas son pessimisme pour la suite des événements. « C’est compliqué de les voir collaborer à l’avenir. Le problème n’est évidemment pas sportif » a-t-il assuré.



En tout cas, la non convocation de PEA fait le bonheur des supporters marseillais. Ils espèrent qu’il pourra se reposer et préparer sereinement les prochains matchs des Phocéens en Ligue 1 et en Ligue Europa. Inutile de rappeler que l’OM est en quart de finale de la C3.