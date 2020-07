Aucun test positif avant le début du championnat chinois

Marouane Fellaini

Le championnat chinois de football va débuter samedi après l'arrivée des 16 équipes dans leurs bulles respectives. Les 1870 personnes présentes, dont Marouane Fellaini (Shandong Luneng) et Mousa Dembélé (Guangzhou R&F), ont toutes été testées négatives au coronavirus.

Les 16 équipes ont été séparées dans deux complexes hôteliers pour la première phase de la saison qui va débuter avec cinq mois de retard: l'un dans le nord-est à Dalian, l'autre à Suzhou, près de Shanghai. Tous les matches se dérouleront à huis clos dans les deux villes.

Les joueurs resteront dans leur bulle pendant deux mois et ne pourront pas voir leur famille. De plus, ils seront testés chaque semaine au coronavirus.