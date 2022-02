Augmentation du salaire d’Aliou Cissé : «C’est bien une probabilité», selon Matar Ba

Aliou Cissé, entraineur des Lions

Le salaire du sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, est sujet de commentaires depuis le sacre des Lions à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Cameroun. On soutient même d'une augmentation de 200 %.





Mais pour le ministre des Sports Matar Ba, «ce n'est pas le plus important», même si cela peut être bien pris en compte.





«C'est une probabilité. Mais on n'en est pas encore là. De par le sérieux d'Aliou Cissé, il ne parle pas encore de cela. Il est en train d'accompagner le peuple dans sa joie. Il pense au prochain match. C'est cela que je loue chez lui», a-t-il reconnu sur iRadio, au cours de l'émission "Jury du dimanche", ce 13 février.





Et de poursuivre : «Mais quand on a revalorisé son salaire, il n’y avait pas de procès. Pourtant, on l’avait fait. On a quitté 9 millions pour 15 millions de francs CFA. Aujourd’hui, on a gagné le trophée. C'est ’est tout à fait normal, si l’on ouvre des négociations, dans la mesure du possible.»