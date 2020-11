Augustin Senghor aux Lionceaux : ‘’Gagner le tournoi pour se qualifier à la Can’’

Me Augustin Senghor lance un message aux Lionceaux

Le président de la Fédération sénégalais de football, Augustin Senghor a lancé un message aux lionceaux du Sénégal pour leur doper le mental. Les protégés de Youssouf Dabo participent au tournoi U20 de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaine qualificatif à la Can 2021 prévue en Mauritanie.