Augustin Senghor, président Fsf : ‘’Il y a tellement eu de crises que j'aurais pu partir’’

Depuis son arrivée à la tête de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), tout pas n’a pas été rose pour Augustin Senghor. Même si, selon lui, certains veulent sa réélection en 2021, son chemin était semé d’embuches au point qu'il a failli quitter le navire.







‘’Ça me fait plaisir de voir que certains pensent que je dois rester pour continuer le job, mais chacun a une durée de vie sur terre et une durée au niveau de ses fonctions. L'essentiel c'est de travailler comme si on devait y rester pour une éternité, mais en même temps, se dire que chaque jour que Dieu fait, on peut quitter. D'ailleurs, il y a tellement eu de crises que j'aurais pu partir’’, explique-t-il lors du Club de presse de l'Anps ce vendredi.





Augustin Senghor se considère comme ‘’un miraculé’’. Il précise. ‘’J’ai construit une maison comme si je devais y rester pour une l'éternité. Mais il y a une éternité : c'est de rester le plus longtemps possible, mais c'est aussi partir et laisser un héritage à ceux qui suivront pour qu'ils puissent vivre dans cette maison et continuer à la bâtir’’, conclut-il.