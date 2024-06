«Il ne devait pas…» : Augustin Senghor recadre Sadio Mané

Sadio Mané, l’attaquant vedette des Lions du Sénégal, s’était fait entendre, après le match nul concédé début juin à domicile contre la République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Le double ballon d’or africain avait remis en cause le système de jeu proposé par le sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal, Aliou Cissé.



De l’avis du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, invité de l'émission Retro Sport de Sud FM, et repris par le journal spécialisé Record, le numéro 10 des Lions, «Sadio Mané ne devait pas se prononcer de la sorte».



Toutefois, relativise-t-il, «c’est un humain, qui peut commettre une erreur comme tout individu. En tant que responsable morale du football sénégalais, si je dis le contraire, je suis en train de commettre une grave erreur. On est tous fiers de Sadio. Moi en premier. »



Le vice-président de la Confédération africaine de football (CAF) d’ajouter : « Personne ne peut parler de Mané sans parler de Cissé. Personne ne peut parler d'Aliou sans parler de Sadio. Les deux ont les destins liés. Sadio est une star à protéger».



D’ailleurs, confie-t-il, «pour Aliou Cissé, ce n'est pas un problème. Il m'en a déjà rassuré, car lorsque je l'ai appelé au téléphone, le lendemain, il m'a dit que ce n'était pas le moment d'en parler. Il m'a répondu que l'urgence était la préparation du match contre la Mauritanie ».



Un match que le Sénégal a remporté sur le fil.