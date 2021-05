Augustin Senghor, Vice-président de la commission d’organisation de la CAN

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), qui se réunit présentement à Kigali (Rwanda), sous la présidence de Patrice Motsepe, a pris des décisions importantes sur les compétitions, les présidents et vice-présidents des commissions permanentes de la CAF qui poursuit ainsi sa transformation.Selon le site web de l’instance, visité par Emedia.sn, plusieurs décisions de nominations du comité d’urgence, ont été officiellement ratifiées. C’est le cas notamment de la Commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations, qui sera drivée par le trio composé du Président de la CAF, Motsepe, du Sénégalais Augustin Senghor et du Nigérian Amaju Melvin Pinnick.La compétition phare de la CAF a, en effet, hérité d’une nouvelle direction. Le Dr Patrice Motsepe dirigera la commission, assistée de deux Vice-présidents : M. Augustin Emmanuel Senghor, Président de la Fédération sénégalaise de football, et M. Amaju Melvin Pinnick, Président de la Fédération nigériane de football. De même, Augustin Senghor garde également la présidence de la Commission des affaires juridiques et des associations nationales, pour laquelle il sera secondé par Elvis Chetty des Seychelles.Concernant les autres commissions, on note que le Marocain Fouzi Lekjaa poursuit sa mission à la tête de la Commission des Finances tandis que le Mauritanien Ahmed Yahya, 2e vice-président de la CAF, tient la Commission d’organisation des compétitions interclubs et de la licence des clubs. Cette commission gère la Ligue des champions Total de la CAF, la Coupe de la Confédération Total de la CAF, la Super Coupe TOTAL ainsi que la nouvelle Ligue des champions féminine en collaboration avec la commission d’organisation du football féminin.