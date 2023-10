Auteur d'un triplé face à Wolfsburg, le Guinéen Sehrou Guirassy plane sur la Bundesliga.

L'attaquant international guinéen de Stuttgart, Sehrou Guirassy, est actuellement irrésistible en Bundesliga. En inscrivant un triplé ce samedi face à Wolfsburg (3-1), il a porté son total à 13 buts en seulement 7 journées dans le championnat allemand.



Avec ces performances exceptionnelles, Sehrou Guirassy plane sur la Bundesliga et s'affirme comme l'un des meilleurs attaquants en Europe aujourd'hui.



A quatre mois de la Can en Cote d’Ivoire, ces belles performances de l'avant centre de Stuttgart vont certainement faire plaisir au sélectionner de la Guinée, Kaba Diawara qui compte beaucoup sur lui pour réussir une grande Can.