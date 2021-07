Aux JO de Tokyo, la cycliste Annemiek van Vleuten célèbre la victoire… mais n'a pas gagné

GREG BAKER / AFP

Aux Jeux olympiques de Tokyo, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten a cru avoir remporté la course cycliste en ligne et a donc célébré à l'arrivée. Sauf qu'une autre concurrente, l'Autrichienne Anna Kiesenhofer avait déjà gagné depuis plus d'une minute, au terme d'une formidable échappée.

N'ayant pas réalisé que l'Autrichienne Anna Kiesenhofer, échappée depuis les premières secondes de course, avait déjà passé la ligne d'arrivée, la Néerlandaise a célébré sa 2e place comme une médaille d'or.





CYCLISME - Cruelle déception en Mondovision. Ce dimanche 25 juillet se déroulait en cyclisme la course en ligne féminine aux Jeux olympiques de Tokyo, 24 heures après le sacre de l'Équatorien Richard Carapaz chez les hommes.





Une épreuve singulière dans le calendrier cycliste annuel, pour la simple et bonne raison qu'elle se court par nations (et non pas en équipes sponsorisées) et sans oreillettes. Ce qui signifie que les sportives doivent se reposer sur leurs coéquipières pour élaborer la stratégie en course et qu'elles ne peuvent se reposer que sur leur sens tactique pour ce faire, sans les conseils de leurs entraîneurs.





Résultat ce dimanche: une échappée s'est formée dès les premiers hectomètres de course et le peloton lui a, comme de coutume, laissé une marge de manœuvre, pensant revenir tranquillement dans les derniers kilomètres pour se jouer la victoire entre favorites. Sauf que…





Une célébration déroutante





Sauf que cette stratégie a fait un flop. L'équipe des Pays-Bas, au sein de laquelle figuraient les trois ou quatre jeunes femmes censées se disputer la médaille d'or, a effectivement complètement raté sa course et sa stratégie, ne reprenant pas les cinq coureuses échappées le matin, mais seulement quatre d'entre elles. Et cela sans s'en même rendre compte.





Ainsi, quand le peloton mené par les Néerlandaises s'est retrouvé dans les derniers kilomètres de course, la superstar Annemiek van Vleuten est partie en solitaire, pensant n'avoir plus qu'à rallier la ligne d'arrivée pour l'emporter. Et fort logiquement, quand elle y est parvenue, elle a donc levé les bras, célébrant avec joie un énième titre, elle qui est déjà championne du monde, deux fois numéro 1 mondiale et vainqueure de la plupart des plus belles courses au monde.





Mais à 38 ans, la coureuse de l'équipe Movistar avait donc fait un oubli de taille: l'Autrichienne Anna Kiesenhofer, échappée depuis le tout début de la course, et qui avait déjà franchi la ligne d'arrivée depuis une minute et quinze secondes. Ce qui a donc donné une célébration extrêmement étrange de la part de van Vleuten, laquelle a mis de longues minutes à réaliser son erreur et à encaisser la déception.

Une situation qui n'a pas du tout plu à la championne néerlandaise, qui s'est plainte de la mauvaise communication sur la course.

Première médaille olympique pour AVV





"Il y a eu beaucoup de confusion et de mauvaise communication aujourd'hui", a-t-elle déploré, visiblement très frustrée par la tournure des événements: "On ne connaissait pas les écarts, on a entendu qu'il y avait 45 secondes à 10 kilomètres de l'arrivée" -alors que dans la réalité, l'échappée avait plus de deux minutes d'avance- a-t-elle expliqué.





"Dans les courses les plus importantes, on n'a pas le droit d'utiliser les moyens de communication habituels", a-t-elle regretté, dans une allusion à l'interdiction des oreillettes sur cette course: "C'est censé rendre les courses plus intéressantes, mais ça les rend plus confuses".





En 2016, aux Jeux olympiques de Rio, Annemiek van Vleuten avait déjà vécu une course en ligne extrêmement pénible. Alors qu'elle était en tête -réellement cette fois- et qu'elle filait vers la médaille d'or, elle avait été victime d'une chute terrifiante dans la dernière descente, à 10 kilomètres de l'arrivée. Restée inconsciente un moment, elle avait souffert d'une commotion cérébrale et de fractures de trois vertèbres, et les secours avaient même craint pour sa vie.