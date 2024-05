Avant son départ, Kylian Mbappé remporte son cinquième trophée de meilleur joueur de Ligue 1

Avant de disputer son tout dernier match avec le PSG et de quitter la France, Kylian Mbappé a décroché un nouveau trophée UNFP. Le futur ex-Parisien a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la cinquième fois, au cours d’une soirée nettement dominée par le PSG.



Comme en 2019, 2021, 2022 et 2023, Kylian Mbappé a décroché le trophée UNFP de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Le Français, meilleur buteur du championnat, a été préféré à Aubameyang, Dembélé, Lees-Melou, Mbappé, Zhegrova pour décrocher son cinquième et (probablement) dernier sacre de meilleur joueur de Ligue 1.



Un sacre qui est venu clôturer une soirée au cours de laquelle le PSG a fait main basse sur la plupart des récompenses. Outre Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery (meilleur jeune) et Gianluigi Donnarumma (meilleur gardien) ont également été récompensés.



Les autres gagnants de la soirée sont les Brestois Eric Roy et Kamory Doumbia, récompensés par les titres de meilleur coach et de plus beau but de la saison et Antoine Griezmann qui a reçu le trophée de meilleur joueur français à l’étranger.