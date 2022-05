Avec 323 buts, Karim Benzema rejoint Raul dans la légende du Real

Karim Benzema rejoint Raul dans la légende du Real

Auteur d’une nouvelle prestation majuscule contre Levante jeudi soir, Karim Benzema s’est un peu plus avancé comme le grand favori au prochain Ballon d’Or. Mais il a aussi fait un pas de géant dans la légende du Real en rejoignant l’un des plus célèbres buteurs de l’histoire de la Maison Blanche.





Le Real n’a pas fait dans les sentiments, jeudi soir à Bernabeu. Les Merengues ont infligé une véritable correction à Levante et scellé le sort du club valencien, désormais assuré de basculer en deuxième division à l’issue de la saison.





Une démonstration à laquelle a, évidemment, pleinement contribué Karim Benzema. En seconde période, le Français a distillé un assist génial à Vinicius Junior, mais il a surtout marqué le deuxième but du Real en première période. Le 27e but de KB9, qui trône largement en tête du classement des buteurs de LaLiga cette saison, mais aussi le 323e but de sa carrière madrilène.





Un chiffre édifiant, puisqu’il permet à Benzema de rejoindre Raul au palmarès des buteurs du Real Madrid. Seuls Cristiano Ronaldo et ses 450 buts figurent encore devant le Français dans l’histoire des finisseurs de la Maison Blanche.





“J’espère qu'il aura le Ballon d’Or”

Buteur à 44 reprises en 44 matchs toutes compétitions confondues, KB9 affole les compteurs depuis le coup d’envoi de la saison. Et tout le monde à Madrid lui souhaite le Ballon d’Or. À commencer par Vinicius Junior, auteur du tout premier triplé de sa carrière jeudi soir, contre Levante. “Ma connexion avec lui est très bonne et je veux que ça dure jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite. Et j’espère qu’il la prendra, ici, à Madrid. Mais avant ça, j’espère qu’il gagnera le Ballon d’Or”, a insisté le Brésilien après avoir récupéré le ballon du match.

Le Ballon d’Or n’est toutefois pas encore à l’ordre du jour pour Karim Benzema qui, avant de penser à la récompense individuelle suprême, a une mission collective à accomplir: décrocher une cinquième Ligue des Champions avec le Real, le 28 mai, au Stade de France.