Avec un but d'Olivier Giroud, l'AC Milan renverse l'Hellas Vérone

Mené 2-0, l'AC Milan a trouvé les ressources nécessaires pour renverser l'Hellas Vérone (3-2). Olivier Giroud a trouvé le chemin des filets. Les Rossoneri sont en tête du Championnat.







Sans Mike Maignan, blessé, ni Zlatan Ibrahimovic, sur le banc au coup d'envoi, ou Theo Hernandez, positif au Covid, l'AC Milan a réussi à renverser l'Hellas Vérone (3-2). Tout a pourtant mal commencé pour les hommes de Stefano Pioli puisque Gianluca Caprari a ouvert le score (7e) pour Vérone avant qu'Antonin Barak ne fasse le break sur penalty (26e).

Dominés en première période et logiquement menés, les Rossoneri sont montés en régime dans le second acte. Le but d'Olivier Giroud, d'une belle tête (59e), a permis à son équipe de ne pas douter. Et les coéquipiers de Daniel Maldini (fils de Paolo) ont fini par égaliser grâce à un penalty de Franck Kessié (76e).





Le troisième et dernier but du Milan, synonyme de victoire, est intervenu après un dégagement maladroit du défenseur Koray Günter qui a fini dans son propre but. Avec cette victoire, l'AC Milan prend la tête de la Serie A en attendant le match de Naples, ce dimanche (18 heures face au Torino), et reste invaincu en Championnat.