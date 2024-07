Avenir à la tête de la Ligue de foot amateur : l’ancien ministre Abdoulaye Sow a pris sa décision

Après que son équipe, l’AS Kaffrine, a rejoint le football professionnel, à la faveur de son accession en Ligue 2, l’avenir de Abdoulaye Sow à la tête de la Ligue de football amateur (LFA) faisait débat. L’ancien ministre de Macky Sall allait-il garder son poste jusqu’à la fin de son mandat ou quitter son fauteuil ? Dans des propos repris par Record, il a tranché : «Je ne resterai pas à la tête du football amateur.»



Si les textes qui régissent le football au Sénégal ne lui imposent pas de rendre son mandat de patron de la LFA après que son club a quitté le monde amateur pour le professionnalisme, Abdoulaye Sow tient à passer le témoin. «C’est un problème personnel et d’éthique», a-t-il fait savoir. «Du point de vue du règlement, explique-t-il, je pouvais continuer mon mandat jusqu’à son terme parce que je suis président de la Ligue de football de Kaffrine et j’ai été présenté comme candidat à la Ligue de football amateur, pas par mon club mais par la Ligue de football de Kaffrine. Cette ligue de football, elle existe et elle est amateur.»



Toutefois, le maire de Kaffrine recommande de ne pas aller vite en besogne. Il dit : «Il faut attendre le moment venu. Là, nous ne sommes qu’à l’étape de la qualification. Il faut respecter le cahier des charges. Après, il faut que la Ligue de football professionnel accepte l’AS Kaffrine. Lorsqu’elle agréera notre candidature à jouer le football professionnel, lorsque la Ligue de football de Kaffrine sera acceptée au niveau professionnel, je vais en tirer toutes les conséquences de droit. Mais aussi, je vais en titrer toutes les conséquences par rapport àma conviction personnelle.»