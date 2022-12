Avenir de Aliou Cisssé : Augustin Senghor a tranché

Depuis la fin du Mondial 2022, la question occupe les débats : Aliou Cissé doit-il rester à la tête des Lions ? D’aucuns estiment qu’il doit céder la place, même si son contrat court jusqu’en 2024. D’autres plaident en revanche pour son maintien, privilégiant la stabilité dans la Tanière.



Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a tué le suspense. Me Augustin Senghor est formel : Aliou Cissé reste en poste. «Nous sommes dans un projet. Et (celui-ci) prévoit que le sélectionneur national amènera l’équipe pour défendre notre titre continental lors de la CAN en Côte d’Ivoire (en 2024)», a justifié le patron du football sénégalais sur le plateau de la 2STV dans des propos repris par Record.



Le contrat de Aliou Cissé a été prolongé jusqu’en 2024 avant la Coupe du monde au Qatar. Son nouveau bail est assorti d’une revalorisation salariale de 50%.