Avis d’expert : Tony Sylva-Édouard Mendy, le meilleur est…

S’ils étaient de la même génération, qui occuperait la position de numéro 1 des gardiens des Lions ? Si l’on pose cette question c’est parce que Record a opposé, jeudi, dans sa rubrique «Face-à-Face», Tony Sylva et Édouard Mendy. Ils sont respectivement le portier de la Génération 2002 et celui de la sélection actuellement.



«Ce sont deux très bons gardiens, parmi les meilleurs chacun de sa génération», juge le journaliste spécialisé Sports Babacar Khalifa Ndiaye dans les colonnes de Record. Ce dernier considère que le joueur de Chelsea et son préparateur en sélection «ont en commun d’être très à l’aise dans les sorties aériennes avec un léger avantage cependant pour Tony qui, du point de vue de la taille, est moins grand d’une dizaine de centimètres».



L’expert poursuit : «Ils sont tous les deux très réactifs, se laissant rarement surprendre et vont très vite au sol. De ce point de vue, avantage à Édouard que sa grande taille ne semble pas gêner lorsqu’il s’agit d’aller chercher la balle à ras de terre.»



Tony Sylva-Édouard Mendy, pour le moment, c’est donc 1-1. Le gardien de but en retraite prendra l’avantage et creusera même l’avantage grâce à deux autres points cruciaux pour un dernier rempart. «Dans le jeu, qui fait aussi les grands gardiens de but, Tony Sylva est largement au-dessus de Édouard dont c’est là la principale limite, signale Babacar Khalifa Ndiaye. D’ailleurs, on prête à Tony Sylva un passé de meneur de jeu. Toujours est-il qu’il excelle dans le jeu au pied au point peut-être d’en abuser.»



Le journaliste ajoute : «Gardien de but, c’est aussi un poste où la sérénité est très importante. Et sur ce chapitre, Tony semble avoir une courte avance sur Édouard pour la confiance qu’il transmettait à ses coéquipiers qui n’hésitaient pas à le solliciter lors des matches chauds. Ce qui n’est pas forcément le cas de Édouard.»



L’ancien chef du service Sports du journal Le Soleil tranche : «Si au plan du palmarès, Édouard Mendy (vainqueur de la CAN, de la C1..., Ndlr) dépasse Tony Sylva, en qualités intrinsèques Tony est supérieur.»