Aymeric Laporte d'accord pour jouer avec l'Espagne

Comme l'a annoncé dans un premier temps Marca, Aymeric Laporte a donné son accord à la fédération espagnole pour porter le maillot de sa sélection. Une information que L'Équipe peut confirmer. Il pourrait donc participer à l'Euro avec la Roja. D'après le quotidien espagnol, le Français né à Agen a été naturalisé ce mardi par le conseil des ministres espagnol.







La Fédération espagnole a déjà lancé les procédures auprès de la FIFA. Cela devrait aboutir rapidement, l'ancien de l'Athletic Bilbao n'ayant jamais joué avec l'équipe de France A. Aymeric Laporte a disputé 24 rencontres avec les équipes de France jeunes (des U17 aux Espoirs, de 2011 à 2016).







Le défenseur central avait été appelé en août 2019 pour la campagne de qualifications à l'Euro 2020, mais le joueur de Manchester City, blessé, n'avait pas pu honorer l'invitation.





« Il manque un petit plus par rapport à la sélection nationale »

Aymeric Laporte





Sa dernière déclaration concernant la sélection nationale date de novembre 2020, où il a exprimé son sentiment de ne pas être appelé en Bleus lors d'un entretien au Canal Football Club, « Au niveau du club, j'ai fait de très belles choses, je suis très content de mon parcours. Il manque un petit plus par rapport à la sélection nationale. Cela fait maintenant longtemps que je n'y vais plus. C'est une grosse désillusion. Surtout après avoir passé plus de cinq ans en équipe de France jeunes. Il faut l'accepter et travailler dur et s'affirmer pour revenir au niveau. »





Deux ans plus tôt, en décembre 2018, il avait déclaré à la télévision basque qu'il pensait ne pas être appelé par Didier Deschamps pour des « raisons personnelles ». Avant de continuer : « J'ai choisi la France. Je suis français. Je n'ai même pas la double nationalité. Je ne vais pas la demander. ». Visiblement, il a changé d'avis.