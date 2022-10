[Vidéo] Baba Aidara lâche une bombe : « Le match Ndiambour / Linguère a été acheté, il y avait un deal entre...»

Baba Aidara lâche une bombe

C’est à une véritable bataille larvée que se livre Baba Aidara, candidat à la présidence de la Linguère de Saint-Louis et le bureau sortant du club phare de Saint-Louis. Depuis l’assemblée générale du vendredi 15 octobre qui s’est terminée dans la confusion, les deux parties ont tenu de point de presse pour exprimer leurs positions par rapport à la situation qui sévit au sein du club. Toutefois, la bataille pour la présidence a pris des proportions inquiétantes avec les graves déclarations, hier mercredi de Baba Aidara qui a ouvertement accusé les dirigeants de la Linguère d’avoir vendu le match Ndiambour / Linguère (2-0) de la saison dernière. « Même celui qui est venu à Saint-Louis pour acheter le match, je le connais. D’ailleurs c’est lui qui me l’a dit lors de la visite du président de la République à New York » a soutenu Baba Aidara.