Badara Sarr élu à la tête du Syndicat des entraîneurs de football

Des entraîneurs de football qui se sont retrouvés ce samedi au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) ont porté à la tête de leur syndicat, Badara Sarr, a appris l’APS.







’’Nous avons travaillé depuis plusieurs semaines et par consensus nous avons mis sur pied un bureau que j’ai l’honneur de diriger pour les trois prochaines années’’, a expliqué Badara Sarr dans un entretien téléphonique.





La structure qui va défendre leurs intérêts matériels et moraux a été dénommée Syndicat des entraîneurs de football du Sénégal, a-t-il dit.





’’Nous voulons contribuer à l’essor du football national en défendant les intérêts des entraîneurs qui ont largement contribué à ce qu’il est aujourd’hui’’, a dit Badara Sarr qui, ces dernières années, a dirigé les équipes de l’AS Douanes et du Casa Sports.





Les difficultés sont nombreuses, a ajouté le SG du SEFS, parlant des retards de salaires ou des absences de paiement notamment en cette période de pandémie du Covid-19.





’’Nous savons que nos aînés avaient pensé à ce genre de structure et actuellement les défis sont énormes et c’est vraiment une demande sociale que de mettre sur pied ce genre d’entité’’, a-t-il dit, rappelant que la structure revendique plus de 300 membres à travers le pays.





L’appartenance à ce syndicat n’est pas contradictoire à celle de l’Association des entraîneurs de football du Sénégal, a-t-il fait savoir.