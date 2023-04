Baisse de forme de Sadio Mané : Henri Camara se prononce

Le champion d’Afrique Sadio Mané peine à retrouver le niveau qui était le sien à Liverpool. Depuis son retour de blessure, le Sénégalais n'a plus marqué de but en 2023, sous l’ère Julian Nagelsmann.







Tous espèrent qu'avec l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc bavarois, l'électrochoc va se produire pour Mané.





En attendant, le double Ballon d'Or africain du Bayern Munich a reçu le soutien de la légende Henri Camara.