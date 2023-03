BAL : AS Douane à l’assaut de REG du Rwanda

Après une défaite d’entrée par Abidjan Basket Club ( 70-76) , les Gabelous feront face au Rwanda Energy Group du Rwanda, ce mercredi à 19 h 30 à Dakar Arena Stadium.



Un match très important pour les pour les protégés du coach Pa Bi Gueye qui doit impérativement gagner ce match pour se relancer dans la compétition .



« Nous sommes dans un bon état d’esprit avant de rencontrer cette très bonne équipe du Rwanda . C’est un championnat et une épreuve de régularité. Même si c’est difficile d’avoir perdu le premier match , on va essayer de prendre match par match » a confié le coach Mamadou Gueye .



L’as Douane pourra compter sur ses nouveaux recrues comme Terrel de Stoglin et Chris Crawford pour renouer avec le succès ce soir face au Rwandais.