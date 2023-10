Balla Djiba (coach de Génération Foot) pointe l’inexpérience de ses joueurs

Génération Foot s’est incliné, samedi, en Trophée des champions contre Teungueth FC, une défaite sur le score de 2-1. Après la rencontre, le coach des champions du Sénégal en titre a pointé les moments de “naïveté” de ses jeunes joueurs. “Nous avons une équipe très jeune qui a commis des erreurs, a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match. Nous savions que Teungueth Fc allait nous malmener un peu sur les transitions. Malheureusement, nous avons encaissé un but dans les trois premières minutes et nos jeunes joueurs ont été obligés de se découvrir. Après on a pris un deuxième but sur contre. Ils vont continuer à apprendre”.