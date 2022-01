[Œil du technicien] Balla Gaye 2-Bombardier : Boy Kairé donne les astuces du vainqueur

Sept ans après leur première rencontre soldée par une victoire de Mbourois, Balla Gaye 2 et Bombardier s’affronte, samedi, à l’arène nationale.



Un duel qui s’annonce ainsi comme une revanche pour Balla Gaye 2 et une confirmation pour Bombardier. Mais depuis leur première confrontation, les choses ont évolué et les deux lutteurs ont acquis de l’expérience et de la maturité.



Selon l’ancien champion des arènes, Boy Kaïré, Balla Gaye part avec l’avantage des pronostiques.



‘’Balla Gaye 2 est plus jeune et il est plus motivé que Bombardier, ces temps-ci. Il a remporté ses deux derniers combats, donc psychologiquement, il est plus prêt que son adversaire. Le Lion de Guédiawaye est aussi connu pour son efficacité et cela se montre à travers les combats qu’il livre lors de ses sorties. Il est sûr de lui et connait ses capacités, ce qui représente une arme pour lui’’, analyse le père de Diéne Kaïré.



Malgré tous ces atouts de Balla, Bombardier à des arguments à faire valoir. Mais Selon Boy Kaïré le plus attentif sera vainqueur de ce combat.



‘’Il y aura certainement de la bagarre vu le tempérament des deux lutteurs. Mais, celui qui sortira vainqueur de ce combat, c’est, sans doute, le plus attentif. Il ne faut pas aborder cette rencontre n’importe comment, parce c’est un duel de deux lutteur d’expérimenté qui peuvent tous exploiter la moindre erreur de leur adversaire’’, présage l’ancien lutteur.