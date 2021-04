Balla Gaye 2-Boy Niang 2 ficelé par Gaston Mbengue

Une affiche aux allures de derby de la banlieue dakaroise ! Le combat entre Balla Gaye 2 de Guédiawaye et Boy Niang 2 de Pikine vient d'être ficelé par le promoteur Gaston Mbengue qui sort à peine de l'organisation de deux combat d'envergure avec la nette victoire de Diène Kairé sur Modou Anta et celle, plus controversée, de Lac de Guiers 2 sur Eumeu Sène.





Après ce gala du 4 avril dernier, Gaston Mbengue ne lâche pas du lest lui qui espérait organiser la troisième confrontation entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène s'est finalement rabattu sur Boy Niang 2 après s'être confronté aux prétentions jugées élevées du Pikinois.





Le promoteur de lutte va prendre sa revanche sur une autre affiche avec toujours le Lion de Guédiawaye, face à un autre lutteur de Pikine, Boy Niang 2.