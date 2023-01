Balla Gaye 2-Boy Niang 2 : Le derby Pikine-Guédiawaye

Derby Pikine-Guediawaye entre Balla Gaye 2 et Boy Niang

Considérés comme les meilleurs techniciens de l’arène, Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 s’affrontent, ce dimanche à l’Arène nationale pour la première fois de leur carrière. Malgré un début époustouflant, les deux protagonistes ont connu des moments difficiles. Et cette affiche est une occasion pour chacun d’eux de confirmer leurs qualités de lutteurs talentueux.





Le fils de Double Less, même s’il revient d’une victoire face à Gris Bordeaux, doit éviter un revers qui pourrait le pousser vers une sortie de l’arène. Car depuis sa victoire contre Yékini, le chef de file de l’école de lutte Balla Gaye, a du mal à retrouver ses formes d'antan. Il est critiqué pour son poids, qui l’a parfois porté préjudice notamment lors de ses défaites face à Eumeu Sène et Bombardier. Sa victoire récente contre Gris Bordeaux pourrait lui doper le moral.





Mais la tâche ne sera pas facile pour le pensionnaire de Guédiawaye face à un adversaire plus jeune et qui a l’ambition de porter le flambeau de Pikine plus haut. Boy Niang 2, qui revient de deux défaites d'affilée contre Tapha Tine et Lac de Guier 2, doit impérativement éviter un autre revers qui pourrait l’enfoncer.





Mais au-delà de ces enjeux, le choc revêt d’un cachet particulier: la rivalité entre Pikine et Guédiawaye. Ces deux banlieues voisines de la capitale, bastions de la lutte sénégalaise, revendiquent le leadership de l’arène.