Balla Gaye 2 et Bombardier perdent près de 8 millions sur leurs cachets

Le CNG a coupé plus de 7 millions de francs Cfa sur les reliquats des cachets de Bombardier (B52) et Balla Gaye 2 qui s’affrontaient dimanche dernier.



D’après Sunu Lamb, Balla Gaye 2 a perdu 5.860.000 francs Cfa.

Dans le detail, le fils de Double Less a perdu 10% de son reliquat, soit une coupure d’un million Fcfa. Il lui a aussi été défalqué 1 million pour usage de feu sur le tartan, 1 million pour l’introduction d’un enfant dans l’aire du combat, 1 million pour l’introduction d’un miroir, 710.000 Fcfa pour dépassement du temps de préparation mystique, 930.000 Fcfa pour surplus d’accompagnateurs, 20.000 Fcfa pour surplus d’accompagnateurs au niveau de l’enceinte.



Bombardier est privé de 2 millions sur son cachet. Pour les quatre avertissements reçus, il a perdu 1 million, 590.000 Fcfa pour la préparation mystique, 390.000 Fcfa pour surplus d’accompagnateurs, 20.000 Fcfa pour surplus d’accompagnateurs au niveau de l’enceinte.