Balla Gaye 2-Eumeu Sène : l’acte 3 régularisé

Selon Record, le choc aura lieu le 30 juillet 2023. L’affiche a été régularisée avant-hier mercredi, 29 mars, au niveau du Comité national de gestion (Cng) de lutte, où le promoteur Makane Mbengue, et les managers des deux lutteurs, Bassirou Babou (BG2) et Ibnou Diop (Eumeu Sène) s’étaient donné rendez-vous pour signer l’avenant, précise le journal sportif du Groupe futurs médias (Gfm).



Lequel rappelle que les protagonistes se sont déjà rencontre à deux reprises. D’abord, le 8 février 2009, pour leur premier combat, et le deuxième a eu lieu le 5 avril 2015. Le chef de file de l’écurie Tay Shinger a remporté les deux manches. 2-0.



Balla Gaye 2 parviendra-t-il à réduire l’écart ? Ou Eumeu Sène va conforter son avance ?