Balla Gaye 2 - Eumeu Sène : le promoteur jette l’éponge

L’acte 3 entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène (double vainqueur) tombe à l’eau. Du moins l’affiche ne sera plus organisée par Gaston Production. Source A, qui donne l’information, précise que le promoteur s’est finalement retiré.



A en croire le journal, il s’agit du dernier développement dans le différend opposant la structure dirigée par le fils de Gaston Mbengue, Makane, au mentor du « Lion de Guédiawaye », Aziz Ndiaye.



« On m’a demandé de laisser tomber ce combat. Donc, je ne suis plus intéressé. Cependant, si Balla Gaye 2 est libre, Eumeu Sène, lui, me doit encore un combat. Il doit creuser Sa Thiès. Et on verra après quel adversaire lui trouver pour sa prochaine sortie », martèle Makane Mbengue.



Le promoteur d’enfoncer le clou : « Balla Gaye et Eumeu Sène est un combat qui n’intéresse plus les amateurs, à mon avis. Après leur premier face à face, j’avais eu des retours négatifs de bon nombre d’amateurs. »



« Heureusement qu’aujourd’hui, le combat ne tient plus », souffle-t-il, repris par la source.